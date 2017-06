Preso acusado de homicídio praticado em Mesquita 

Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), prenderam, na última quinta-feira (1), o policial militar Paulo Roberto de Jesus Lima, 28 anos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça, pelo crime de homicídio, com base na investigação da especializada.

De acordo com o delegado Luís Otávio Franco, Paulo Roberto é acusado de ter matado, a tiros, Carlos Eduardo Ferreira Rosa, 27 anos, no dia 9 de outubro de 2016, no bairro Jacutinga, em Mesquita.