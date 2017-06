Presa na Pavuna receptadora de carro roubado

Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam em flagrante, na última quarta-feira (31), Margareth de Oliveira Martins, pelo crime de receptação.

A prisão ocorreu durante a operação repressão qualificada, que visa reprimir o roubo de cargas e de veículos na área da Pavuna.

Segundo informações, os agentes localizaram o veículo Renault Sandero, prata, na Estrada do Camboatá, esquina com Rua Fernando Lobo.

Após consulta ao banco de dados da Polícia Civil, os policiais verificaram que a placa ostentada não condizia com o modelo cadastrado, um veículo Sandero Stepway.

Durante a vistoria no chassi do vidro, os agentes descobriram sinais de adulteração, sendo que o número de chassi gravado no vidro divergia do número de chassi constante do cadastro do veículo.