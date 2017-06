Detran promove curso gratuito de regras de trânsito especial para ciclistas

Começa na próxima segunda-feira, dia 5, a inscrição do curso gratuito que o Detran RJ oferecerá para ciclistas. Nas aulas os usuários da bicicleta aprenderão seus direitos e obrigações no trânsito e as regras de sinalização que orientam o fluxo de tráfego em relação aos pedestres e também a outros veículos automotivos.

As inscrições serão encerradas quando acabarem as 50 vagas oferecidas.

As aulas acontecerão nos dias 19 e 20 de junho (segunda e terça-feira) nos turnos da manhã e tarde.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) na aba Educação, onde estará o ícone CURSO BICICLETA.

O curso é preferencialmente para ciclistas, mas outros interessados também podem participar.

O curso será realizado na Escola Pública de Trânsito, na Avenida Mem de Sá, 163.