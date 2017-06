Três presos em flagrante por roubo de carga de carne

Policiais da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (01/06), José Lima de Souza, o Paraíba, 40 anos, Carlos Alberto Meira da Silva, conhecido como Rambo, 28 anos, e Renato Chagas Santana, o Vascão, 45 anos, envolvidos no roubo de uma carga de carne.

Segundo as informações, Paraíba e Rambo foram detidos quando estavam na comunidade do Castelar de posse de parte da mercadoria que haviam acabado de roubar, do carro usado na ação criminosa e de outro veículo carregado.

Em depoimento, as vítimas relataram que os criminosos usaram um fuzil para ameaçá-los, mas os presos afirmaram se tratar de uma réplica, que não foi localizada com eles.

Durante as diligências, os agentes prenderam Vascão, localizado em sua casa, em Agostinho Porto, onde confessou ter participado, em companhia de Paraíba e Rambo, em outros dois roubos de cargas em Belford Roxo. Os agentes investigam outros possíveis crimes praticados pelo trio de ladrões.

Paraíba e Rambo foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo de carga e associação criminosa, e Vascão pelo crime de associação criminosa. Dois veículos foram apreendidos e parte da carga recuperada.