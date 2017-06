Projeto aproxima Setur estadual de gestores do turismo do interior

Seguindo a estratégia de aproximação com os gestores do turismo do interior do Estado, a Setur-RJ/TurisRio, recebeu em sua sede representantes dos municípios de Rio das Ostras e Trajano de Moraes para participarem do “Estágio de Familiarização. A proposta do projeto é dar a possibilidade de conhecer, in loco, as instalações e os técnicos que trabalham diariamente, planejando ações e projetos em prol do turismo do Estado.

Desde o início das visitas, no início de maio, já estiveram na sede da Setur-RJ/TurisRio profissionais de dez municípios. Para Nilo Sergio Felix, secretário de estado de Turismo, a adesão das cidades do interior ao projeto mostra o interesse no fortalecimento institucional e na melhoria de qualificação profissional das secretarias municipais de turismo.

"Tenho certeza de que essa troca de experiências é de fundamental importância para o crescimento do setor. Os Fóruns Regionais de Fortalecimento do Turismo que realizamos no interior também fazem parte dessa estratégia de aproximação", disse Felix.

Os representantes das duas cidades percorreram as diretorias da Setur-RJ onde aprenderam sobre planejamento e elaboração de projetos, criação de material promocional, ações de divulgação dos municípios e detalhes para futuras participações em feiras e eventos turísticos. A importância do Cadastur, o funcionamento da assessoria de comunicação e o Programa de Artesanato do Estado também foram abordados.

No final do dia o Secretário Nilo Sergio e sua diretoria entregaram aos participantes um certificado. Teresópolis, dia 6 de junho, e Carmo e Sumidouro, no dia 8, serão os próximos a realizar o “Estágio de Familiarização”. O projeto está aberto para os 92 municípios do Estado.