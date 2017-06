Presos seis integrantes de quadrilha especializada em roubos e receptação de carga roubada

Policiais da 62ª DP (Imbariê) prenderam, nesta quarta-feira (31/05), seis pessoas, sendo quatro ladrões e dois receptadores, integrantes de uma quadrilha especializada em roubos e receptação de carga roubada. Eles foram detidos na comunidade Parque Paulista, em Imbariê, momentos após terem roubado uma carga de 1.320 kg de carne da JBS S/A, usando um Fiat Palio, cor prata, mercadoria avaliada em R$18 mil.

Após a prisão dos envolvidos no roubo, os agentes seguiram até o bairro de Chácaras Arcampo, em Duque de Caxias, onde recuperaram toda a carga que estava depositada no Açougue Campeão das Carnes, local onde foram presos os receptadores.

Foram presos Cristiano Costa de Almeida, Vulgo ´cheirinho`, de 34 anos, Jean Carlos Borba de Almeida, 21 anos, Dileanderson Chaves Gonçalves, vulgo 'Dile' de 31 anos, Glauber Ramos do Livramento, vulgo 'negão' de 34 anos, e os receptadores Rosimeria Ferreira Mattos, de 53 anos, e Thiago Tavares de Almeida, vulgo 'shurek', de 32 anos. Eles foram autuados pelos crimes de roubo, associação criminosa e receptação de carga roubada.

Durante as diligências, os policiais também apreenderam o veículo Kia Bongo baú, usado pelo bando para o transbordo da carga, e um aparelho conhecido como chupa-cabra, utilizado para eliminar o sinal emitido pelo GPS do veículo roubado. Segundo as investigações, a quadrilha ainda foi reconhecida em outro roubo de eletrodoméstico.