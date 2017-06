Preso homem que estuprou a filha e espancou e matou cachorro

Policiais da 42ª DP (Recreio) capturaram, nesta sexta-feira, Alexander Soares Eguchi, 42 anos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela 7ª Juizado de Violência Doméstica, situado na Barra da Tijuca, onde ele foi localizado e detido pelos agentes. Alexander é acusado de estuprar a filha e espancar o cachorro da família até a morte.

De acordo com a titular da unidade policial, delegada Márcia Julião, o criminoso vai responder pelos crimes de estupro, violência doméstica, lesão corporal e maus tratos a animais.

De acordo com as denúncias, Alexander amarrou o animal em um poste e o espancou até matá-lo. A crime foi filmado por morador, vizinho da família, e as imagens postadas nas redes sociais, o que causou grande comoção. Em depoimento, a filha dele foi ouvida na delegacia e confirmou que ele a agarrou e a ameaçou.

A delegada Márcia Julião está à disposição à imprensa para conceder entrevista e falar o caso.