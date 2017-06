Operação Lei Seca realiza 65 ações educativas em um mês

A Operação Lei Seca realizou 65 ações de conscientização no mês de maio pelo Movimento Maio Amarelo, que nasceu com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito.

Cerca de 8,5 mil pessoas assistiram às palestras da Lei Seca em escolas, universidades, instituições militares, fábricas, construtoras, concessionárias e empresas de pequeno, médio e grande portes.