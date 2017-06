Dois veículos roubados são recuperados em Queimados

Policiais da 55ª DP (Queimados) recuperaram, nesta quinta-feira (1º), uma moto Honda Bros e um Fiat Brava, roubados, que estavam um situado na Rua Felipe do Santos, na Vila Central. Os veículos estavam na garagem da casa , cobertos por uma lona.

De acordo com os agentes, a vítima, proprietário da motocicleta, compareceu na delegacia e contou ter recebido informações de sua seguradora de que o rastreador do veículo estaria naquele endereço. De imediato, uma equipe foi até o local e encontrou a moto e o carro, produtos de roubo.

No interior da casa, os policiais apreenderam documentos pertencentes aos moradores que possivelmente têm envolvimento com o roubo ou o crime de receptação dos veículos, além da placa do Fiat Brava roubado.