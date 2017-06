Detran Presente Caxias: serviços são ampliados para todos os municípios da Baixada

Todos os moradores da Baixada Fluminense poderão participar do Detran Presente, neste sábado (3), em Duque de Caxias. O mutirão de serviços do Detran estará das 9h às 16h, na sede da Prefeitura de Caxias, na Alameda Esmeralda, n° 206, no bairro Jardim Primavera, e atenderá os cidadãos de todos os municípios do entorno de Duque de Caxias.

O Detran Presente – criado por Vinicius Farah, presidente do Detran – oferece inúmeros serviços do órgão num mesmo local e em um só dia para melhorar o atendimento oferecido à população. As duas primeiras edições aconteceram em Petrópolis e Saquarema e realizaram mais de 4.000 atendimentos. Até julho, o Detran Presente vai passar por outros três municípios: Três Rios, Cabo Frio e Vassouras. Até o fim do ano, outras cidades também serão beneficiadas pelo projeto.

Em conjunto, a Prefeitura de Duque de Caxias também vai mobilizar diversas secretarias para serviços gratuitos, como médicos especialistas, dentistas, verificação da pressão arterial, testes de glicose e palestras. A ação acontecerá na Praça Benzo Colvur, também no Jardim Primavera.

Pelo Detran, num único local, o cidadão poderá realizar a vistoria anual de seu veículo, retirar sua carteira de identificação, renovar a Carteira Nacional de Habilitação, além de abrir recursos contra multas e processo de suspensão. Também será oferecido o serviço de licenciamento anual sem vistoria. Confira a lista completa dos serviços que serão oferecidos no site www.detran.rj.gov.br.

"Depois do sucesso em Petrópolis e Saquarema, chegou a vez dos moradores de Duque de Caxias receberem o Detran Presente. Com este projeto, queremos facilitar e agilizar a vida do cidadão. Num só dia e em um só lugar vamos oferecer inúmeros serviços. O Detran-RJ quer estar sempre presente ao lado do cidadão para prestar serviços de qualidade. Também vamos fazer ações de conscientização e educação no trânsito. Queremos ir além dos serviços, queremos educar para transformar as pessoas", destaca Vinicius Farah, presidente do Detran-RJ.

Oficina para mulheres

Durante o Detran Presente será oferecido o curso gratuito “Oficina sob medida” para mulheres, que vai ensinar as melhores técnicas de como manter os veículos em bom estado, com noções de funcionamento. O curso terá duração de três horas: duas de aula teórica e uma prática – e será ministrado das 10h às 13h. As inscrições podem ser feitas pelo site do Detran. Para participar, a candidata não poderá estar com a CNH suspensa, cassada ou fora da validade.

Detran também oferecerá exames médicos e psicológicos

Na edição do Detran Presente em Duque de Caxias, os cidadãos poderão realizar exames médicos e psicológicos para os serviços de Habilitação. O exame médico custará R$ 74 e o psicológico, R$ 106. O pagamento deverá ser feito somente em dinheiro.

O exame toxicológico não será oferecido. No entanto, os motoristas que levarem este exame já realizado poderão dar continuidade ao processo no local. Os exames médicos e psicológicos fazem parte de uma série de serviços de Habilitação, como emissão da primeira carteira, renovação e mudança de categoria.

Detran Presente já realizou mais de 4 mil atendimentos

Nos dois primeiros eventos do Detran Presente realizados neste mês de maio, já foram 4.063 atendimentos. Em Saquarema, foram 2.450 atendimentos e, em Petrópolis, 1.613.

Em Saquarema, em um só dia, foram solicitadas 344 identidades no setor de Identificação Civil. A equipe da habilitação fez 157 atendimentos. O serviço de vistoria de automóveis realizou 343 atendimentos. Os serviços das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (JARI) tiveram 170 solicitações. A parceria com a Defensoria Pública atendeu 200 pessoas que tiveram solicitações de segunda via de certidões atendidas.

Os moradores de Saquarema e da região que participaram do Detran Presente aprovaram a qualidade dos serviços prestados. A ouvidoria realizou pesquisa de satisfação com 588 cidadãos, e 97% consideraram os serviços como de ótima qualidade. O restante (3%) classificou o trabalho como bom. A coordenadoria de Educação no Trânsito atendeu a mais de 420 pessoas com informações educativas.

Em Petrópolis, o nível de satisfação foi ótimo para 99% dos entrevistados. O outro 1% considerou o serviço bom. No total, foram feitas 256 entrevistas.