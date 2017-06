Defensoria Pública do Rio promove audiência com servidores de Caxias sobre pagamento de salários 

A proposta de acordo apresentada pela prefeitura de Duque de Caxias para quitar os salários atrasados dos servidores, aposentados e pensionistas daquele município será debatida em uma audiência pública que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) vai realizar neste sábado (3). O evento será às 9h, na sede da DPRJ em Caxias.

Representantes da prefeitura vão apresentar detalhes da proposta elaborada para o pagamento das remunerações ainda devidas, como é o caso do mês de dezembro. Por isso é importante a participação de todos os servidores, aposentados e pensionistas – que devem levar o comprovante de vínculo com o município para a audiência.

No mês passado, a Defensoria Pública obteve uma liminar autorizando o arresto de R$ 75 milhões das contas da prefeitura para pagar os salários atrasados. No entanto, uma nova decisão proferida pela juíza Renata de Lima Machado Rocha, que atua no caso, suspendeu a medida em razão do cronograma de pagamento apresentado pelo município. Diante disso, a magistrada decidiu realizar uma audiência de conciliação com as partes envolvidas.

A sede da Defensoria Pública em Caxias fica na Avenida Perimetral Curupaiti, s/nº, bairro Jardim 25 de Agosto.