DCOD prende responsável pela parte financeira do tráfico em comunidade de Rio das Ostras

Durante investigações em Rio das Ostras, policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), prenderam, nesta sexta-feira, Fernando de Carvalho Silva, conhecido como Lacraia, em cumprimento a mandado de prisão pelos crimes de extorsão e associação criminosa.

Segundo as informações, Lacraia é o responsável pela parte financeira da comunidade conhecida como Cidade Nova. Ele também é o braço direito do traficante Fernando Lemos Gonçalves, o Bruxo, chefe do tráfico de drogas local, o qual se encontra escondido na Favela da Rocinha, de onde vem as drogas para serem comercializadas na localidade.

Com Lacraia ainda foi encontrada a quantia de R$ 15.450,00, que foi apreendida. Na mesma diligência, os agentes prenderam Teilson Barreto Mota, o Pula-Pula, responsável por alugar armas para traficantes da comunidade atuarem na segurança dos pontos de venda de drogas e praticarem roubos na região. Com ele foi apreendido um revólver calibre .38.