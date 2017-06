Capturado estelionatário contumaz que atua em várias regiões do estado do Rio

Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de São Gonçalo (DEAM/São Gonçalo) prenderam, nesta quinta-feira (1º), Antônio Carlos Abreu dos Santos, conhecido como Toninho Mega Sena, 37 anos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça, pelo crime de estelionato.

Segundo as informações, o criminoso é um conhecido estelionatário das regiões de Maricá, Itaipuaçu e São Gonçalo, mas que também costumava aplicar golpes em todo o estado do Rio.

Mega Sena já respondeu a diversos tipos de inquéritos policiais, como receptação, tráfico de drogas, estelionato, estatuto do desarmamento, apropriação indébita de veículos, falsificação de documento público, furto e difamação, mas especializou-se na simulação de venda e compra de veículos, onde ao contatar suas vítimas, levava os veículos utilizando depósitos em caixa eletrônicos com envelopes vazios e cheques sem fundos.

Entre as vítimas do estelionatário, estão locadoras de veículos, onde ao alugarem a ele seus veículos, nunca mais os mesmos retornavam e eram vendidos a terceiros. O criminoso ganhou esse apelido por esbanjar grandes quantias em dinheiro em noitadas, festas e com mulheres, como se fosse um ganhador do jogo em questão.

A especializada passou a investigar Mega Sena quando em uma de suas festas, ele filmou e divulgou um vídeo em que aparece ele e mais um homem, mantendo relações sexuais com uma mulher. O vídeo foi amplamente divulgado em redes sociais e aplicativos de mensagens, causando danos a vida da vítima que confeccionou registro de ocorrência na DEAM/SG.

O acusado foi preso na rua próximo a um luxuoso apart hotel de frente para o mar, na praia de Camboinhas, região nobre de Niterói, onde estava atualmente morava com o dinheiro de seus golpes. Mega Sena ao ser indagado pelos policiais de como conseguia tão facilmente iludir suas vítimas, limitou-se a dizer : " é como cantava Bezerra da Silva, malandro é malandro e mané é mané". Agora recolhido às celas da especializada, Mega Sena acordou de frente para o mar de Camboinhas, mas vai dormir em Bangu.