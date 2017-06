Autor de roubo de veículo é capturado em Mesquita

Policiais da 53ª DP (Mesquita) prenderam, nesta quinta-feira (1º), Weidman Barbosa Albertino, em cumprimento a mandado de prisão, expedido pela Justiça, pelo crime de roubo de veículo.

Segundo as informações, no dia 22 de fevereiro deste ano, o acusado e outros dois comparsas roubaram um veículo, em Mesquita. Na ocasião, os dois foram presos em flagrante, mas Weidman conseguiu fugir. Após sua prisão, o criminoso foi reconhecido pelas vitimas como um dos autores do delito.