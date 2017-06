Alunos de escola pública de Niterói conquistam certificados de proficiência em Língua Francesa

Mais de 110 estudantes do Ciep 449 – Governador Leonel de Moura Brizola – Intercultural Brasil-França receberam o Diploma de Estudos em Língua Francesa (DELF), certificado oficial de proficiência do Ministério da Educação Nacional francês, que atesta as competências de estudantes ou outros candidatos estrangeiros neste idioma. No total, 116 jovens realizaram o exame e conquistaram o título. Além desse número, 70 alunos da escola já receberam esse certificado,em 2016.

O Ciep 449 foi a primeira escola pública de Ensino Médio bilíngue criada no Brasil, em 2013. Esse modelo de ensino foi o que atraiu a ex-aluna Vitória Cristina Lima da Silva, de 17 anos, que atingiu o nível B2 no exame e recebeu seu diploma junto com os colegas de escola. Moradora de São Gonçalo, a jovem se inscreveu para estudar na unidade de ensino porque sonha ser diplomata. Estudante do 1º período do curso de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ela garante que as aulas no Ciep foram essenciais para garantir esse certificado e, ainda, a definir e impulsionar seu grande sonho profissional.

"Já tinha vontade de ser diplomata e foi na escola que esse sonho aumentou. Além da Língua Francesa, tive a oportunidade de conhecer o cônsul e o Consulado Francês, de fazer intercâmbio na França e conhecer um pouco mais esse universo cultural. Agora, que estou fazendo o curso de Direito, acredito que meu sonho será cada vez mais possível de ser realizado e poderei investir na carreira de diplomata", disse a jovem.

As alunas Lucylla Moore de Sousa, 18 anos, e Franciele Abreu, 16 anos, ambas da 3ª série do Ensino Médio e moradoras em São Gonçalo, também receberam o DELF. Durante o exame, as jovens realizaram provas oral e escrita. Elas contam que não sabiam falar francês antes de ingressar na escola e, hoje, após três anos de estudos, conquistar os certificados é uma forma de reconhecimento pelo esforço e dedicação.

Os diplomas foram entregues pelo cônsul geral da França no Rio de Janeiro, Brice Roquefeuil, que acompanhava frequentemente as atividades da escola. Ele destaca que o projeto implementado no Ciep 449 foi um dos mais importantes que participou.

"Essa parceria com a Secretaria de Educação foi inovadora e uma oportunidade para ampliar o conhecimento multicultural dos alunos. É um projeto para o futuro, pois muitos estudantes que aprenderam o francês e falam o idioma fluentemente poderão aproveitar esse conhecimento em suas trajetórias profissionais ou pessoais", destacou.

Reconhecimento internacional

O Ciep 449 – Governador Leonel de Moura Brizola – Intercultural Brasil-França recebeu, em dezembro de 2016, uma das principais certificações oficiais do governo francês, o selo LabelFranceÉducation. A iniciativa foi uma forma de reconhecimento pelo programa educacional voltado ao ensino da língua francesa desenvolvido nesta escola, a única do Brasil - entre públicas e particulares - a receber tal deferência. O Ciep 449 é fruto de uma parceria entre a Seeduc e a Académie de Crétèil, com apoio do Consulado Geral da França.