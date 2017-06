Acusado de jogar angu fervendo na companheira é preso em Piabetá

Policiais da 66ª (Piabetá) prenderam, na noite desta quinta-feira (1º), Loan Figueira Terra, 29 anos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pelo Juizado da Violência Doméstica de Vila Inhomirim, em Piabetá, cárcere privado e lesão corporal grave.

Segundo as informações, no dia 14 de maio, Loan esperou que sua companheira dormisse e jogou sobre ela o conteúdo de uma panela de angu fervendo, queimando-a na região abaixo dos seios até próximo dos joelhos. A autor do crime trancou a casa e foi para a rua beber, somente voltando ao lar somente por volta das 7 horas da manhã do dia seguiente, quando pediu desculpas e levou a vítima à UPA local.

O fato foi comunidade à delegacia no dia 25 de maio, pela mãe da vítima, visto que a vítima tinha medo das ameaças que o companheiro lhe fazia.

No dia 1º de janeiro deste ano, Loan agrediu a companheira, batendo com uma barra de ferro em sua cabeça, também aproveitando-se do fato da vítima estar dormindo. Na ocasião, esse delito também não foi comunidade à delegacia da região.