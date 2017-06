Rio de Janeiro ganhará réplica do Cristo Redentor, no Leme

A partir da próxima terça-feira, dia 6, a cidade do Rio de Janeiro contará com mais um monumento: uma réplica do famoso Cristo Redentor de 3,8 metros de altura que será instalada no recém-inaugurado Quiosque Divo, na Praia do Leme.

A iniciativa é fruto do projeto "Amigos do Cristo", voltado para a manutenção do Santuário Cristo Redentor e de todo o trabalho sociocultural desenvolvido pela organização, junto a empresários e à Arquidiocese da "cidade maravilhosa".

A inauguração da obra, esculpida em isopor, empastelada e produzida em fibra, acontecerá às 19h da terça e será presenciada pelo arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, e por outras autoridades. Fiel ao monumento original, a réplica também receberá iluminações coloridas, efeitos artísticos e cenários dinâmicos semelhantes aos realizados no Corcovado em homenagens, como a que acontecerá nesta sexta-feira (2) em comemoração do Dia da República Italiana, graças à instalação da mesma tecnologia de iluminação em LED da sétima maravilha do mundo moderno.

"A campanha 'Amigos do Cristo' tem o intuito de fortalecer a relação entre o monumento e o povo brasileiro e também busca envolver cada vez mais pessoas na propagação de tudo o que Cristo Redentor representa", afirmou o Vigário Episcopal para Comunicação Social e Cultura da Arquidiocese do Rio de Janeiro, o cônego Marcos William Bernardo.

Segundo o carioca, "a réplica do Leme vem para aproximar as pessoas desse significado, convidando, engajando, envolvendo e abraçando todo o povo brasileiro". O Quiosque Divo, localizado no Posto 1 da Avenida Atlântica, na praia do Leme, foi escolhido para receber o novo monumento por ser uma empresa amiga do santuário do Cristo e por destinar parte da sua renda ao projeto " Amigos do Cristo".