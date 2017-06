'Marcha pela Uerj' percorrerá as ruas de Vila Isabel

Professores, estudantes e técnico-administrativos voltam a se reunir na próxima quarta-feira (7), às 10h, num novo ato em defesa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

A 'Marcha pela Uerj' vem denunciar a situação de abandono que permanece impactando a instituição, em função do descaso do governo do estado com relação à educação pública.

“Devido à falta de pagamento das bolsas e do cancelamento do bilhete único universitário tem sido muito difícil se locomover pela cidade para chegar ao Centro, ao Palácio Guanabara. A marcha para nós é de suma importância, para mostrar que não está normal”, diz a coordenadora do DCE, Natália Trindade.

Para a presidente da Asduerj, Lia Rocha, o momento é de união de forças. “A Uerj é uma das melhores universidades do Brasil, que está completamente sucateada e isso ameaça inclusive o direito desses milhares de jovens à educação, muitos deles cotistas e de baixa renda”, afirma.

O diretor do Centro de Educação e Humanidades da instituição, Lincoln Tavares Silva, destaca que a manifestação tem o intuito de demonstrar para a população a relevância do trabalho desenvolvido pela universidade. “O impacto social do nosso trabalho ultrapassa os limites dos bairros de Vila Isabel e do Maracanã, se estendendo por todo o estado do Rio de Janeiro. Mas estamos sob risco e por isso precisamos juntar todos em defesa do nosso patrimônio”, declara.

A caminhada parte do campus Maracanã da Uerj, em direção à Av. 28 de Setembro, passando pelos prédios do Hupe e das faculdades de Odontologia e Enfermagem, terminando na Praça Barão de Drummond.

A 'Marcha pela Uerj' reunirá professores, estudantes e técnicos-administrativos

O protesto conta com a participação das entidades Asduerj, Sintuperj, DCE, além da Asfoc-SN e o Sinpro-Rio.

Serviço: Marcha pela Uerj

Data: 7 de junho, concentração às 10h

Local: campus Maracanã

Percurso: saída pela Rua São Francisco Xavier, em direção à Av. 28 de Setembro, passando pelo Hupe, pelo prédio Paulo de Carvalho, onde ficam localizadas as faculdades de Odontologia e Enfermagem, até a Praça Barão de Drummond.