Arquidiocese do Rio critica charge com Cristo Redentor no 'The Guardian'

A Arquidiocese do Rio criticou, nesta sexta-feira (2), a ilustração do jornal britânico The Guardian, que mostra o Cristo Redentor com uma arma em uma mão e um saco com dinheiro em outra. A charge foi publicada na quinta-feira, juntamente com uma reportagem sobre a Lava Jato e os escândalos de corrupção, intitulada “Operação Lava Jato: seria esse o maior escândalo de corrupção da história?”

“O Cristo Redentor é simbolo de uma nação e também símbolo de uma fé. Ao representar o redentor desta forma o The Guardian ofende o povo brasileiro porque isso é uma ofensa pro povo. É um vilipêndio para os cristãos porque Cristo ensinou exatamente o contrário, ensinou que a gente devia amar o próximo, fazer bem ao outro e ser despojado. Quem não sabe respeitar o povo brasileiro, nem tão pouco os cristãos, é lamentável. Nós lamentamos muito isso e pedimos que seja respeitada a imagem de Cristo”, afirmou o arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta.

“Isso é muito agressivo. O povo brasileiro não pode ser caracterizado por ser um povo violento e um povo que traz a corrupção na sua origem. Ao contrário, nós somos um povo trabalhador e nós merecemos o nosso respeito, e o respeito que passa também pelo reconhecimento internacional. Estamos procurando uma fase de resiliência e não podemos admitir, de forma alguma, que fiquemos caracterizados mundialmente. Um desrespeito à imagem do Cristo Redentor é um desrespeito ao povo brasileiro", reforçou o reitor do santuário do Cristo Redentor, Padre Omar Raposo.