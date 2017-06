Alunos de publicidade da UVA promovem campanha para ajudar moradores do Jardim Gramacho

Com a frase “O amor pode tornar lixo em esperança”, os alunos de Publicidade da Universidade Veiga de Almeida (UVA) querem demonstrar como sua futura profissão pode engajar as pessoas para causas sociais. A campanha Reescrevendo Amor tem como objetivo a arrecadação de alimentos e materiais escolares para os moradores de Jardim Gramacho, um bairro localizado em Duque de Caxias onde, até 2012, funcionava o maior lixão da América Latina.

Canetas, cadernos e alimentos não perecíveis são só alguns dos itens aceitos nos pontos de coleta distribuídos pelo campus Tijuca (no térreo do bloco C e no bosque). Além disso, a campanha também inclui vendas de doces, a rifa de uma tatuagem e de um kit da Atlética de Comunicação da UVA.

O sorteio acontecerá durante um evento no dia 30 de maio, às 10h. Já no dia seguinte, 1º de junho, será realizado o evento Lixão Solidário, onde o público terá a oportunidade de escutar músicas e poesias em apoio à causa.

Tudo é parte do projeto idealizado pela professora Renata Feital, que todo ano utiliza a disiplina de Oficina de Textos Midiáticos para implementar como trabalho do semestre o planejamento de uma campanha de ação social. Os alunos são os responsáveis por todo o processo e têm participado ativamente de cada etapa.

Desde a produção de eventos e ações de marketing, até a criação de páginas na internet para a divulgação da causa. Segundo o aluno André Malhardes, a experiência tem sido um desafio e uma grande oportunidade para aprender sobre o aspecto social da Publicidade, além de liderança e gestão de pessoas.

Parceria humanitária

Reescrevendo Amor surge como uma tentativa de ajudar os moradores de Jardim Gramacho que até hoje se veem afetados pelo fechamento do lixão, há cinco anos, junto com o projeto “Eu escolhi amar”. Ele foi criado pelo bispo Hermes Fernandes que atua na área levando materiais escolares e alimentos a setenta famílias da região.