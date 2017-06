Polícia Civil apreende 60 fuzis de guerra no Aeroporto Internacional do Rio

Policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) apreenderam 60 fuzis de guerra nesta quinta-feira (1°), no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A informação é da assessoria da Polícia Civil do Estado do Rio.

Os fuzis AK 47, G3 e AR 10 vieram de Miami dentro de contêineres junto com uma carga de aquecedores para piscinas, informa a polícia.