Nova árvore do Parque Guinle será plantada por 100 crianças

O site Aventuras Maternas vai levar 100 crianças ao Parque Guinle para o plantio de árvores e 100 mudas de grama em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Com parceiros de vários segmentos, o evento terá oficinas de reciclagem, música, plantação de mudas e uma árvore, e sorteios. A data escolhida faz referência a Semana Mundial do Meio Ambiente, que vai de 1º até 05 de junho.

“Crianças aprendem mais facilmente quando se divertem. E é exatamente isso que queremos fazer neste segundo piquenique ecológico. A questão da alimentação mais natural e a preservação da natureza já não são assuntos presentes apenas entre os adultos. As crianças estão cada dia mais questionadoras sobre a forma que cuidamos do planeta, sobre o que podem fazer para termos um lugar melhor para viver. É preciso incentivá-las a lutar por um mundo melhor, mais justo, mais bonito. E por isso convidamos parceiros que são igualmente comprometidos com essa questão”, explica Priscila Correia, do Aventuras Maternas, que organiza o piquenique.

Na recreação, a Beart vai levar atividades que misturam arte, música e brincadeiras psicomotoras. Alem disso, terão uma oficina onde vai acontecer a construção de brinquedos e chocalhos com reaproveitamento de material. Ao final da participação da Beart, quando pais e filhos fizerem uma brincadeira de roda, vai começar o caminhar para o ritual da plantação.

Já a Desainezinho vai recepcionar pais e filhos com um “professor de artes maluco”, vestido à caráter, que de forma bem divertida fará algumas perguntas sobre a personalidade e vida das crianças para, depois, criar um identidade artístico a partir do nome pequenos, com materiais de pintura e vários tipos de sucata. “Vamos deixar o o ambiente ainda mais propício para a criatividade.”, comenta o publicitário Fábio Mendonça, da Desainezinho.

Outra atividade será ministrada pela paisagista Beatriz de Santiago. Ela vai reunir as crianças para plantar mudas de grama em um canteiro do parque, e depois conduzirá a todos para o plantio da árvore, um Ipê Roxo. “Esse, certamente, será um dos momentos mais emblemáticos do encontro. Afinal, quando plantamos, estamos colocando ali todas as nossas energias e forças. E existe energia melhor que as passadas pelas crianças? Agora imagine que cenário lindo: seres que são o futuro do nosso planeta, plantando uma árvore, simbolizando o que as próximas gerações poderão fazer pelo nosso lar”, comenta Priscila.

Na parte gastronômica, lançou-se um desafio para os apoiadores, delícias feitas com ingredientes saudáveis e vindos da natureza. O resultado dessa “provocação”, entre muitas outras ofertas, são salgados assados, milho no espeto, naked cakes personalizados e confeitado com frutas, e salada de frutas com sorvete e açaí.

Durante o evento, haverá sorteios dos parceiros Projeto de Gente, Brinkadeira Brinquedos, Rabispixa,Terrariando, Mafua Kids, Casa de Menina, Eu Adoro Isto, Clubinho de Ofertas, Personare e Holis SS Aromaterapia. O Clubinho Salva Vidas vai distribuir kits de pintura sobre cidadania.