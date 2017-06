Cristo Redentor homenageará Itália no Dia da República

Nesta sexta-feira, dia 2, o Rio de Janeiro fará uma homenagem a todos os italianos e descendentes que vivem na cidade ao iluminar o famoso monumento do Cristo Redentor com as cores da bandeira do país europeu.

Durante uma hora, das 19h às 20h desta sexta, uma das sete maravilhas do mundo ficará verde, branca e vermelha em homenagem ao Dia da República italiana, que é festejado no país todos os anos no dia 2 de junho.

Com a iluminação especial, o Santuário Cristo Redentor, junto ao Consulado da Itália, quer reforçar a união da comunidade italiana com os brasileiros e homenagear todos os italianos e descendentes que fazem da "cidade maravilhosa" o seu lar.

No dia 2 de junho de 1946, os italianos foram às urnas para decidir, em um referendo, qual a forma de governo - monarquia ou república - iriam implementar no país depois da queda do fascismo. Após 85 anos de reinado, os cidadãos da nação europeia escolheram a segunda opção, com uma vitória de 12.718.641 votos contra 10.718.502, e a expulsão da Casa real dos Savóia.