Seguranças são mortos ao tentar impedir roubo de carga de cigarros no Rio

Dois seguranças que faziam a escolta de um carro de entrega de cigarros, no Rio de Janeiro, foram mortos no final da manhã desta quarta-feira (31). Um segurança ficou ferido. A ação dos criminosos ocorreu na rodovia que forma o Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense. Cinco homens participaram do assalto.

Armados de fuzis e pistolas, os bandidos renderam os seguranças e mataram dois deles dentro do carro. Um segurança foi baleado do lado de fora. Em seguida, os criminosos roubaram um carro próximo ao local e fugiram, levando também o veículo com a carga de cigarros.

O roubo de cargas vem crescendo no Rio de Janeiro. O número aumentou 40% este ano, em relação aos quatro primeiros meses do ano passado. O capitão Maicon Pereira, porta-voz da Polícia Militar, disse que a rodovia que forma o Arco Metropolitano sofre ações constantes de criminosos. Faltam placas de sinalização no trajeto, o local é mal iluminado e cortado por várias comunidades. O Batalhão de Queimados está fazendo uma operação na comunidade de Guandú, de onde seriam os criminosos.

A Rodovia Raphael de Almeida Magalhães, conhecida como Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, é uma autoestrada construída no entorno da Baixada Fluminense até Itaguaí.