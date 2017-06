Carioca Shopping promove campanha de adoção de animais

A 'Campanha de Adoção de Animais' do Projeto Entre Pegadas volta ao Carioca Shopping sábado, dia 3 de junho.

O evento tem como objetivo apoiar a causa da proteção animal realizando ações e campanhas de cunho educativo e de ordem prática, que ajudem a dirimir o sofrimento e o descaso com os animais que vivem, tanto no contexto urbano como no ambiente silvestre.

Para adotar um animalzinho é necessário ser maior de 18 anos e levar original e cópia da identidade, do CPF e deu um comprovante de residência.

Os interessados em adotar passarão por uma entrevista para tirar dúvidas e para que os organizadores verifiquem se a pessoa tem condições de cuidar do animal.

Todos os animais são castrados, vermifugados e vacinados.

A Campanha de Adoção de Animais será realizada no estacionamento do shopping e tem entrada gratuita. Vale conferir e realizar um ato de amor.

Serviço: 'Campanha de Adoção de Animais' do Projeto Entre Pegadas

Data: 3 de junho (sábado), das 15h às 19h

Local: Estacionamento descoberto do Carioca Shopping - Av. Vicente de Carvalho, 909, Vila da Penha - Rio de Janeiro

Entrada franca

Mais informações: (21) 2430-512