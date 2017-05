Campanha aumenta doação de sangue

A campanha Mulher + Solidária, do Hemocentro do Rio de Janeiro (Hemocentro), elevou a média diária de candidatos doando sangue no HemoRio. Após três dias de ação, o hemocentro recebeu 780 voluntários e 544 bolsas de sangue coletadas. Na semana anterior, no mesmo período, foram contabilizadas 463 doações. Dessas, 304 bolsas foram coletadas de mulheres.

Em sua 14ª edição, a campanha – iniciada na última segunda-feira - busca aumentar o número de doadores de sangue entre as mulheres, maioria da população do estado, mas que representam apenas 35% das doações. Integrante da Organização Não Governamental Pró-Vita Transplante de Medula Óssea, Raquel Vaz foi uma das participantes da campanha.

Perda do filho

Seu filho, Vítor foi diagnosticado com linfoma em 2012. Após a morte do menino em 2015, ela sentiu a necessidade de falar para outras mães sobre a importância do diagnóstico precoce da doença e criou o projeto Papo de Mães.

“Ao longo do tratamento dele, promovemos várias campanhas de doação de sangue, já que as transfusões faziam parte do procedimento. Depois que ele faleceu, continuei engajada na causa para ajudar outras pessoas. A doença está aí, a gente não sabe quem vai ter e sangue não se compra. É muito importante conscientizar as pessoas em relação a isso”, disse Raquel.

A iniciativa contou ainda com palestras sobre temas pertinentes à saúde e ao cotidiano da mulher, como violência doméstica e direitos femininos. As candidatas à doação também puderam passar por um circuito de nutrição e saúde, que atestou a importância da alimentação para a manutenção dos níveis de ferro no organismo, sessões de massagem expressa, dicas de maquiagem e apresentações de grupos de teatro.

Para doar sangue é necessário apresentar um documento oficial de identidade com foto, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar bem de saúde. Não é necessário estar em jejum. O voluntário deve evitar alimentos gordurosos quatro horas e bebidas alcoólicas 12 horas antes de comparecer ao hemocentro.

O HemoRio fica na Rua Frei Caneca, 8, centro do Rio, e funciona todos os dias, das 7 às 18h, incluindo sábados, domingos e feriados. Mais informações podem ser obtidas no Disque Sangue, no telefone 0800 282 0708.