Três pessoas são baleadas em tentativa de assalto em Laranjeiras

Três pessoas foram baleadas em uma tentativa de assalto nas Lojas Americanas de Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, por volta das 19h30 desta segunda-feira (29). De acordo com a polícia, os assaltantes fugiram do local sem levar nada. A delegacia do Catete analisa as imagens da câmera de segurança da loja, para tentar identificar os responsáveis.

Os três eram clientes, e foram levados para o Hospital Souza Aguiar, no Centro. Daniel Rios Maria, de 63 anos, foi atingido na panturrilha e foi levado de maca para o hospital. Larissa Soares da Paz, de 17, levou dois tiros na mão direita. Ela é atleta de remo e não vai mais poder participar da primeira competição como federada, na próxima semana. Leandro Moura Leão, também de 17 anos, foi baleado de raspão no braço.

As três pessoas atingidas eram clientes da loja, e foram encaminhadas a hospital

A loja fica na Rua das Laranjeiras, e os criminosos teriam conseguido fugir pela Rua Conde de Baependi. Outras lojas da rede sofreram roubo recentemente. No final de março, o policial militar reformado Almir Tadeu de Oliveira foi assassinado durante um roubo em Vila Isabel. No mesmo mês, quatro pessoas fizeram um funcionário de refém em Copacabana, e foram presos. No início do ano, três pessoas ficaram feridas durante um roubo na Tijuca.

Um vídeo publicado no grupo "Relatos de assaltos, violência em Laranjeiras, Flamengo e proximidades", em rede social, mostra o chão das Lojas Americanas de Laranjeiras com um rastro de sangue após o ocorrido.