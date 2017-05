Quatro PMs são baleados no Complexo do Alemão em confronto com traficantes

Quatro policiais militares (PMs) lotados na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília, no Complexo do Alemão, foram baleados nesta terça-feira (30), por volta das 11h, em confronto com traficantes de drogas da região. Os militares sofreram uma emboscada quando faziam patrulhamento de rotina na localidade conhecida como Capão. No grupo de militares há dois tenentes, um cabo e um soldado. Todos foram encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Os policiais militares não correm risco de morte.

Em nota, o comando da UPP informou que os policiais faziam patrulhamento na localidade conhecida como Beco do Gesso, por volta das 11h desta terça-feira (30), quando foram atacados por criminosos armados. Houve confronto e quatro policiais foram feridos e levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Dois policiais foram baleados na perna, um atingido de raspão na cabeça e outro por estilhaços no rosto. Buscas estão em andamento, e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado. Este é o segundo confronto registrado na Nova Brasília hoje de manhã. Mais cedo, equipes foram atacadas na região do Capão.

A Secretaria Municipal de Educação informou que, apesar do confronto entre policiais e criminosos, as escolas municipais do ensino básico da favela Nova Brasília funcionaram normalmente na parte da manhã.

Bala perdida

O clima continua tenso no Complexo do Alemão, com confrontos diários entre militares e criminosos. Ontem (29) à tarde, a auxiliar de serviços gerais Marinete Berto, de 56 anos, chegava do trabalho quando foi atingida na cabeça durante um confronto entre policiais da UPP Fazendinha e traficantes, na localidade conhecida como Zona do Medo. A vítima foi levada às pressas para o Hospital Municipal Salgado Filho, na zona norte do Rio, mas não resistiu ao ferimento. O corpo de Marinete Berto será enterrado logo mais às 16h. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios.