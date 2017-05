Preso no Rio suspeito de participar de assassinato de policial federal

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (30) um suspeito de participação na morte de um policial federal em outubro de 2016, durante assalto na Avenida Pastor Martin Luther King, próximo ao bairro do Engenho da Rainha, na zona norte do Rio.

Através de dados obtidos pelos policiais, foram descobertas a identificação e a localização do acusado. O homem de 26 anos estava foragido e prestava serviço para uma empresa no bairro de Bonsucesso, onde foi feita a prisão.

O outro participante da morte do policial já havia sido preso em março pela Polícia Militar, durante uma operação na Favela da Galinha, também no Engenho da Rainha. O detido foi levado para a Delegacia de Homicídios, onde, depois de autuado em flagrante, seguiu para um presídio onde aguarda julgamento. Os nomes dos dois presos e do policial morto não foram revelados pela polícia.