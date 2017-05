Aeroporto Santos Dumont, no Rio, reabre por instrumentos; 21 voos são cancelados

O Aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio de Janeiro, foi reaberto hoje (30) para pousos e decolagens às 8h30 da manhã e opera por instrumentos no momento. A estimativa é 21 voos canelados até as 11h, com 13 atrasados no momento. Nenhum voo chegou a ser desviado para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, mas passageiros com destino ao Rio foram realocados em voos para o Galeão.

É o terceiro dia seguido de forte nevoeiro na cidade. No domingo (28), o Aeroporto Santos Dumont permaneceu fechado durante quase todo o dia e 47 voos foram cancelados. Ontem (29), foram 56 cancelados no total.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é a de que o nevoeiro esteja dissipado na parte da tarde, mas o tempo permanece nublado. Para amanhã (31), o céu fica encoberto e com muitas nuvens, mas sem previsão de nevoeiro.