Queimados deposita salário de maio dos servidores nesta terça-feira

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Queimados, na Baixada Fluminense, anunciou nesta segunda-feira (29) que os salários referentes ao mês de maio serão depositados nesta terça (30), para os 3,5 mil funcionários, entre estatutários e comissionados.

"Mesmo diante da crise que assola o país e, consequentemente, os municípios, a Prefeitura de Queimados mantém religiosamente os pagamentos em dia e com os depósitos antes da virada do mês. A ação é possível diante da organização administrativa e fazendária eficaz e comprometida com seus colaboradores", diz a Prefeitura de Queimados em nota.

O secretário municipal de Administração, Getúlio de Moura, destaca o esforço do governo municipal. "Sabemos que a fase não é boa para ninguém, mas temos responsabilidade com a cidade de Queimados e nossos servidores. Temos nos destacado em manter nossos pagamentos em dia e isso é fundamental para girar a economia da cidade, por exemplo."