Polícia Civil detona objeto suspeito no campus da Cidade Universitária da UFRJ

O esquadrão antibombas da Polícia Civil detonou nesta segunda-feira (29) à tarde uma caixa de 20cm x 20cm deixada nos fundos do Hospital Universitário Clementino Fraga, o Hospital do Fundão, perto do setor de emergência do hospital, local de pouco movimento. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) tem redobrado o esquema de segurança desde que outro objeto suspeito foi deixado próximo à Reitoria, no dia 18 passado. A caixa detonada estava vazia.

A Divisão de Segurança do campus Fundão da UFRJ acionou a Polícia Militar, responsável pelo policiamento na área externa da Cidade Universitária. A medida foi tomada rapidamente devido ao objeto suspeito deixado próximo à Reitoria, que foi coletado pela Polícia Civil e está sendo analisado pela perícia. Desde esse dia, a universidade vem tomando precaução redobrada e o monitoramento das atividades suspeitas foi reforçada.

O artefato foi detonado às 14h39, de forma controlada, como medida protocolar. A caixa estava vazia e o caráter explosivo do objeto não foi comprovado. De acordo com o esquadrão antibombas, a detonação mesmo sem confirmação de ser artefato explosivo é uma medida de segurança padrão.

Canais

A prefeitura da UFRJ reforça que possui canais de comunicação 24 horas pelo WhatsApp (21) 99413-3385 e o telefone (9090) 3938-1900. Qualquer ocorrência suspeita pode ser comunicada pela comunidade universitária.