Operações da PM contra o tráfico no Rio deixam mais de 13 mil alunos sem aula

O Comando de Operações Especiais da Polícia Militar (PM) realiza nesta segunda-feira (29) desde o início da manhã operação contra o tráfico de drogas no Complexo da Maré, zona norte do Rio. A ação da PM se concentra nas favelas Nova Holanda e Parque União. Há operações também da PM na Vila Kennedy, na zona oeste e no morro do Cajueiro, em Madureira, na zona norte.

A Secretaria Municipal de Educação informa que unidades escolares no Complexo de Maré, Vila Kennedy e Cajueiro estão sem atendimento nesta segunda-feira. No total são 19 escolas, 6 creches e 11 Espaços de Desenvolvimento Infantil e 13.160 alunos sem aulas: são 11.640 alunos na Maré, 162 no Cajueiro, e 1.358 no ensino fundamental da Vila Kennedy.

Pelas rede sociais, moradores da Vila Kennedy relatam que desde a semana passada as crianças da comunidade estão impedidas de ir à aula, devido aos constantes tiroteios.

A Polícia Militar informou através de nota que, até o momento, foram detidas cinco pessoas foram detidas e apreendidas uma pistola automática apreendida e uma quantidade de entorpecente não contabilizada nas comunidades Nova Holanda e Parque União, no Complexo da Maré. A operação está em andamento.