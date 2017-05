Firjan promove eventosobre novos modelos de financiamento para projetos e produtos

Diante da forte crise econômica e da pouca oferta de crédito, empresários estão recorrendo a novos modelos de financiamento como forma de obter recursos para expandir seus negócios, investir em inovação de produtos ou, até mesmo, para construção de redes. Para debater sobre o uso da ferramenta crowdfunding para a indústria, o Sistema Firjan promove nesta terça-feira (30/5) o evento ‘Cola – a boa de quem já fez’ – evento com exemplos práticos e benefícios do financiamento coletivo.

Especialistas em crowfunding, Felipe Caruso e Téo Benjamim mostrarão as diversas modalidades de financiamento coletivo e as metodologias para se criar uma campanha de sucesso. “O crowdfunding é uma ferramenta que pode ser usada por empresas de todos os segmentos e portes. Além de ser uma forma de financiar uma ideia ou projeto, a metodologia serve para testar a demanda pelo produto ou serviço a partir da inteligência coletiva e do engajamento em rede, com independência e agilidade no acesso a mercado”, destaca Caruso.

Projetos voltados para a sustentabilidade e reaproveitamento de matéria-prima

Durante o evento, serão apresentados alguns projetos que integram a Oficina SENAI de financiamento coletivo, em desenvolvimento pelo Sistema FIRJAN. A oficina oferece consultoria a 14 projetos industriais e de serviços com potencial de crescimento e aplicação junto à sociedade. Segundo Caruso, muitos projetos partem da reciclagem ou reaproveitamento de material que seria descartado ou desperdiçado pela sociedade. Outros apostam na promoção da sustentabilidade.

Destaca-se, por exemplo, o projeto de fabricação de tintas orgânicas para descontaminação de resíduos da indústria apresentado pela Zebu Mídias Sustentáveis. “A ideia é a produção de tinta orgânica com potencial comercial, cuja a matéria-prima venha de resíduos”, explica o empresário Pedro Ivo.

Já a Koios 3D, empresa de soluções em impressão 3D, quer tornar essa tecnologia acessível em termos de usabilidade para os mais diversos setores da indústria, usando o plástico reciclável como matéria-prima. Outro projeto com potencial, segundo os especialistas, é o da Zóia Brasil, que desenvolve produtos de design a partir das cápsulas de alumínio usadas de café. O objetivo é promover o aproveitamento total do conteúdo das cápsulas, desenvolvendo um polímero com base na borra de café.

A Saga Labs, empresa de soluções em virtualização de laboratórios, pretende desenvolver o primeiro laboratório virtual brasileiro para treinamentos em manutenção de ROV (veículos robóticos controlados remotamente) usando a realidade virtual e aumentada para treinamentos na indústria de óleo e gás. O uso de drones para lançamento de cápsulas de sementes no solo e a consequente restauração ecológica de áreas desmatadas é a proposta da Seed Rain – Drones.

Serviço:Cola – a boa de quem já fez – evento sobre Crowdfunding

Data: 30 de maio, terça-feira, das 9h às 13h

Local: Sistema Firjan - Av. Graça Aranha 1, Centro

Mais informações: www.firjan.com.br