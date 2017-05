Assalto gera pânico no shopping Nova América

Na noite do último domingo (28), um grupo armado formado por três homens e uma mulher, assaltou uma loja de telefonia no segundo andar do shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio. De acordo com testemunhas, os assaltantes trocaram tiros com os seguranças do shopping, houve muita correria pelos corredores. Esse é o segundo caso de assalto a shopping em menos de uma semana.

Através de um comunicado emitido pela assessoria do shopping, não houve tiros, porém, testemunhas afirmaram em depoimento à polícia que os tiros foram disparados durante a tentativa de fuga dos bandidos.

Os criminosos levaram celulares dos clientes e os que estavam à venda na loja. Durante a fuga, a polícia conseguiu prender Mateus Cassimiro da Rocha, de 19 anos. Os outros três assaltantes conseguiram fugir. Junto com Mateus, a polícia encontrou munição.