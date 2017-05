Prefeitura lança campanha de aleitamento materno

O prefeito Marcelo Crivella lançou, neste sábado (27), na Clínica da Família Bárbara Mosley, no Anil, em Jacarepaguá, a campanha "Aleitamento Materno - Doar é um gesto que salva vidas". Acompanhado do secretário municipal de Saúde, Marco Antonio de Mattos, Crivella conversou com diversas mães doadoras e conheceu o entreposto de coleta inaugurado há pouco mais de um mês.

O objetivo da campanha é aumentar o número de doações e garantir a alimentação dos bebês internados nas maternidades da cidade.

Aproximadamente 120 mães que estão amamentando compareceram à Clínica para fazer a doação, a maioria delas pela primeira vez. O prefeito entregou pessoalmente o certificado de doadora a algumas mães que fizeram a doação neste sábado, entre elas Bruna da Silva Aguiar.

Nós queremos pedir as mães do Rio de Janeiro que nos ajudem a doar o melhor alimento que existe no mundo que é o leite materno - ressaltou o prefeito.

O entreposto de leite humano da CF Bárbara Mosley está com estoque baixo. Atualmente, a unidade - que desde o pré-natal esclarece e estimula as mães a doarem o leite após o nascimento dos bebês - tem 23 mães doadoras cadastradas e, por semana, envia 4 litros de leite para a Maternidade Leila Diniz, na Barra. A meta é chegar a 10 litros semanais. Além deste, existem outros 14 postos coleta da prefeitura.

"Quanto mais doa, mais leite tem. Esse é um princípio da natureza", explicou o prefeito, já que muitas mães não fazem a doação com medo de que o leite materno acabe:

"Os seis primeiros meses de vida de uma criança são os mais importantes e o leite materno é o alimento mais importante nesse período. Por isso a importância de estarmos fazendo coletas e pedindo que as mães doem."

Uma das primeiras doadoras cadastradas na CF Bárbara Mosley, a agente comunitária de saúde Joice Veloso Barbosa, teve sua filha Isabele há nove meses na Maternidade Leila Diniz. Foi lá que ela viu a dificuldade das mães de bebês internados na UTI neonatal e, ao voltar ao trabalho na clínica, após a licença maternidade, começou a fazer as doações: "Doar leite é doar vida."

Rosane Maria da Silva Nascimento saiu de Paciência para doar seu leite na clínica da Família do Anil. Seu filho, Luiz Miguel, que hoje tem dois meses, nasceu prematuro e, ao viver essa situação, ela percebeu a importância do leite doado para as mães que não conseguem amamentar.

"Estamos pedindo as mães para que elas nos ajudem e que nenhuma criança fique sem leite materno no Rio de Janeiro. Elas são heroínas e nesse mês do dia das mães peço que elas pratiquem o gesto mais lindo que é doar leite", pediu o prefeito.

O que é preciso para ser doadora

Para ser doadora de leite materno, é exigido que a candidata esteja em boa saúde, não use medicamentos, álcool ou drogas, não seja fumante, e apresente exames do pré ou do pós-natal comprovando estar apta clinicamente. Na primeira doação, feita no posto de coleta, as mamães recebem um kit com frascos estéreis, gorro, máscara, gaze e fazem a higienização adequada das mãos e dos mamilos.

Os Bancos de Leite Humano (BLH) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) são centros especializados, responsáveis pela promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. O leite humano doado passa por um processo de pasteurização e todo controle de qualidade para ser utilizado pelos bebês internados nas unidades neonatais.

As doações podem ser feitas nos seguintes postos de coleta ou bancos de leite:

Região da Zona Sul

- Centro Municipal de Saúde Doutor Albert Sabin

Estr. da Gávea, 250 - Gávea

- Clínica da Família Roberto Correia Lima

Rua São Clemente 312 – Botafogo

Região da Leopoldina

- Centro Municipal de Saúde Samora Machel

R. Principal, s/n - Parque Maré

- Centro Municipal de Saúde Nagib Jorge Farah

Praça Michael Cheib, s/n - Jardim America

- Centro Municipal de Saúde Iraci Lopes

Rua Antônio Mendes, 02 - Sobrado - Vigário Geral

- Centro Municipal de Saúde Américo Veloso

Rua Gerson Ferreira, 100 - Ramos

- Centro Municipal de Saúde João Cândido

Av. Lobo Junior, 83, Penha Circular

- Centro Municipal de Saúde Hélio Smidt

Rua Tancredo Neves, s/n - Maré

- Clínica da Família Adib Jatene

Av. Canal, 364 - Maré

- Clínica da Família Joãozinho Trinta

R. Anamá, 55 - Vigário Geral

- Clínica da Família Aloysio Augusto Novis

Av. Brás de Pina, 651 - Penha Circular

Região do Grande Méier

- A coordenação de saúde da área disponibiliza carro que roda toda quarta-feira, pela manhã, para recolher leite humano de nutrizes cadastradas como doadoras nas unidades de Atenção Primária da região.

Região de Madureira e Adjacências

- Centro Municipal de Saúde Flávio do Couto

Rua Lúcio José Filho, s/n – Parque Ancheita

- Clínica da Família Ana Maria Conceição dos Santos Correia

Avenida Vicente de Carvalho, 1086 – Vila Cosmos

Região de Jacarepaguá e Adjacências

- Clinica da Família Barbara Mosley Souza

Avenida Otávio Malta, s/n - Anil

Região de Bangu e Adjacências

- Clínica da Família Antônio Gonçalves

Avenida Brasil, s/n - Realengo

Bancos de Leite Humano da Rede Municipal:

• Hospital Municipal Rocha Faria

Av. Cesário de Melo 3215 - Campo Grande

• Maternidade Alexander Fleming

Rua Jorge Schimidt 331 - Marechal Hermes

• Maternidade Carmela Dutra

Rua Aquidabã 1037 - Lins de Vasconcelos

• Maternidade Fernando Magalhães

Rua Gen.José Cristino 87 - S. Cristóvão

• Maternidade Herculano Pinheiro

Rua Andrade Figueira s/n° - Madureira

• Maternidade Leila Diniz

Av. Ayrton Senna 2000 - Barra da Tijuca