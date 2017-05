PM do Rio prende um dos chefes do tráfico do Morro da Providência

Uma equipe do Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu neste final de semana o traficante José Roberto Ferreira, conhecido como Sucesso, um dos chefes do tráfico de drogas no Morro da Providência, na região central do Rio. A prisão ocorreu após recebimento de informações pelo Disque Denúncia.

De acordo com a polícia, o criminoso estava em um hotel fora da comunidade e foi encaminhado à 4ª Delegacia Policial, na Praça da República. A megaoperação da PM em conjunto com a Secretaria de Ordem Pública, que teve início na última sexta-feira (26) e visa coibir o tráfico de drogas e o comércio irregular de depósitos e vendedores ambulantes na Central do Brasil, vai até amanhã (29). Os morros da Providência, da Conceição e do Pinto estão ocupados por forças de segurança do estado.

Operação

No começo da semana passada, um grupo de traficantes armados com fuzis fuzil arrombou dezenas de lojas na região da Central do Brasil. No local, fica a sede da Secretaria de Segurança, de uma delegacia policial e do Comando Militar do Leste. De acordo com os comerciantes, o ato foi uma retaliação, porque o comércio local se recusou a pagar taxa mensal aos traficantes. Mercadorias roubadas foram recuperadas no primeiro dia da operação e dezenas de vendedores ambulantes retirados da região da Central do Brasil.