HemoRio alerta para baixo estoque de sangue

O Hemorio, órgão da Secretaria de Saúde, alerta para os baixos estoques de sangue. O hemocentro, que coordena a distribuição de sangue em todo o Estado do Rio, teve queda na captação de bolsas de sangue desde a segunda semana de maio, com média diária de apenas 150 bolsas. Para manter os estoques em níveis confortáveis, são necessárias 250 bolsas por dia.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. O modelo da autorização pode ser adquirido através do site do Hemorio: www.hemorio.rj.gov.br/Html/PDF/Menor_idade.pdf.

Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. O Hemorio funciona todos os dias, das 7h às 18h, incluindo sábados, domingos e feriados, na Rua Frei Caneca, n° 8, no Centro do Rio de Janeiro.

Para mais informações, o candidato pode ligar para o Disque Sangue (0800 282 0708). A ligação é gratuita.