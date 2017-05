Doutorando da UFF morre durante assalto a bar, em Niterói

O produtor cultural e músico Rafael Lage Pereira, de 39 anos, foi morto em um assalto na madrugada deste domingo (28) em um bar na Rua Visconde de Morais, no Ingá, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Rafael era doutorando da Universidade Federal Fluminense (UFF).

A Delegacia de Homicídios de Niterói / São Gonçalo (DHNSG) está investigando a morte. "Rafael chegou a ser levado a um hospital mas não resistiu. Perícia foi realizada no local e agentes da unidade buscam imagens que possam ajudar nas investigações. Diligências em andamento", diz nota da Polícia Civil do Estado do Rio, enviada ao Jornal do Brasil.

O enterro será realizado nesta segunda-feira (29), no Parque da Colina, em Niterói, às 14h. Pouco antes, os amigos devem fazer uma cerimônia de despedida.

Comunidade acadêmica e amigos lamentam a perda do produtor cultural

Quatro homens teriam assaltado um motorista do Uber no Largo da Batalha e tentado convencê-lo a levá-los até a residência deles. No caminho, entretanto, teriam mudado de ideia e, em frente ao bar "BISC8", na Rua Visconde de Morais, iniciaram um roubo. Rafael, dentro do bar, teria se levantado, e foi baleado no peito.

De acordo com relatos, Rafael Lage chegou a ser socorrido por militares do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói, mas não resistiu aos ferimentos.

A comunidade acadêmica e amigos se manifestam lamentando a perda. Junto com outros colegas, Rafael Lage é autor de um trabalho sobre a presença feminina no rock, que será apresentado em junho na Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (Compós), em São Paulo, entre os dias 6 e 9 de junho. O artigo é intitulado "Tecnologias musicais, materialidades artísticas e ativismo feminino: o caso do girls rock camp porto alegre".

"Bastante abalado com a notícia do assassinato de Rafael Lage, querido parceiro que tenho o prazer de orientar desde o mestrado. Uma perda terrível para nós todos que participamos de alguma forma de sua curta vida. Mente inquieta, excelente companhia de papos e chopes, deixará muita saudade. Força para os familiares e amigos mais próximos, que, mais do que eu, devem estar tentando recolher os cacos do impacto dessa notícia triste", escreveu o orientador de Rafael Lage, Felipe Trotta, em seu perfil em rede social.

O músico e jornalista Pedro de Luna também se manifestou pelas redes sociais. "R.I.P. Rafael Lage, músico talentoso e companheiro de vários shows em Nikiti [Niterói]. Mais uma vítima da violência em uma Niterói que há tempos não é mais a mesma. Vítima de bala perdida numa tentativa de assalto nesta madrugada a um motorista na cidade. Rafa estava num bar e foi baleado no peito. Mais um inocente que se vai. Que tristeza..."

A Ponte Plural escreveu em sua página que Rafael "deixa alegrias e sonhos a serem seguidos". "LUTO. A violência levou hoje um dos nossos colaboradores mais queridos. Rafael Lage escreveu o livro Rotas da Música Independente, fruto de nossas imersões pelo estado do Rio de Janeiro. Radialista por formação e vocação, foi ele quem fez todas as nossas playlists. Era doutorando em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense e Mestre pela mesma instituição. Deixa alegrias e sonhos a serem seguidos. Muita força para os familiares e amigos."