Cabral é transferido para recém-reformado presídio em Benfica

O ex-governador Sérgio Cabral foi transferido na manhã deste domingo (28) de Bangu 8, em Gericinó, para a Cadeia Pública José Frederico Marques, antigo Batalhão Especial Prisional (BEP), em Benfica, na Zona Norte do Rio. Ele e outros 145 presos foram transportados em caminhões da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), e chegaram ao local por volta das 10h.

O antigo batalhão especial da PM passou por uma reforma para receber detentos de nível superior e condenados por não pagar pensão alimentícia.

O ex-governador do Rio deve ficar em um cela de 16 metros quadrados, onde há um pequeno banheiro com pia, chuveiro, colchão e uma televisão de 14 polegadas. Ele deve dividir a cela com outro preso da Lava Jato.

Vara de Execuções Penais tinha proibido a transferência de Cabral para o antigo BEP na quarta-feira

A Vara de Execuções Penais tinha proibido a transferência de Cabral para o antigo BEP na quarta-feira (24), pela ausência de câmera de segurança que registrasse o acesso de pessoas e veículos. A Seap informou que o equipamento foi instalado no mesmo dia.

