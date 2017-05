Ato com máscaras em Copacabana pede fim da corrupção e reforma política

Na manhã deste sábado (27), 595 máscaras foram colocadas nas areias da Praia de Copacabana, na altura da avenida Princesa Isabel, pela organização não-governamental (ONG) Rio de Paz, para simbolizar os 513 deputados, 81 senadores e o presidente Michel Temer. Ao lado havia duas faixas, pedindo a reforma política e a renúncia do presidente da República.

De acordo com o presidente da ONG, Antônio Carlos Costa, as máscaras pintadas de vermelho representam a vergonha que os políticos deveriam ter da atual situação do país. Do total, 95 máscaras são brancas, para simbolizar a parcela de políticos íntegros.

“Essas máscaras pintadas de vermelho representam a vergonha que gostaríamos de ver estampada no rosto da classe política brasileira e que não está. Eles são flagrados em gravações e não apenas não revelam nenhum constrangimento como partem para a ofensiva. Essas máscaras estão enterradas aqui na areia porque simboliza essa corrupção que já alcançou o pescoço da classe política brasileira”, afirma.

Costa lembra que a ONG faz ações normalmente voltadas para a área de segurança pública e direitos humanos, mas, segundo ele, a crise política interfere diretamente na vida do cidadão, fazendo referência às denúncias contra ocupantes de altos cargos, como o presidente Michel Temer e o senador afastado Aécio Neves, entre outros, citados em delação dos donos da empresa JBS. Ambos foram gravados por Joesley Batista, mas negam acusações de envolvimento com caixa 2 e propina.

“Todos os dias recebemos notícias de moradores de favelas vítimas de balas perdidas, estão morrendo em tiroteios entre policiais e traficantes. Somamos os 14 milhões de desempregados e metade dos brasileiros que não têm acesso à rede de esgoto. Isso num cenário de corrupção escandalosa no Congresso Nacional e que atingiu agora o mais alto posto da República. Isso se reflete na ponta, na vida de milhões de trabalhadores, na vida do pobre, do sertanejo, do morador de favela”.

Em ato da ONG Rio de Paz, em Copacabana, máscaras vermelhas representam corruptos

Sobre a reforma política, a Rio de Paz considera importante mecanismos que “dificultem a ascensão ao poder de corruptos e incompetentes”, como diminuição do número de partidos políticos, fim do “puxador de voto” que “arrasta junto pessoas que não receberam voto quase nenhum e ninguém conhece” e a cláusula de barreira para que não tenha “partido sem representante e sem voto recebendo dinheiro público para a campanha”. Costa destaca, ainda a importância dos políticos manterem o contato com a população que o elegeu.

O ato das Máscaras da Vergonha foi montado em Brasília na terça-feira (23) e será levado a São Paulo na próxima quarta (31), onde será montado no Masp de 6h às 14h.