Polícia prende suspeito de assassinar italiano no Rio

A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu um dos suspeitos de participar do assassinato do turista italiano Roberto Bardella, 52 anos, morto em uma favela da capital fluminense no último dia 8 de dezembro.

A prisão ocorreu na quinta-feira passada (25), em Cabo Frio, e os agentes também encontraram seis pacotes de maconha. O suspeito já tinha dois mandados de captura contra ele, sendo um por roubo e outro por homicídio.

Bardella foi assassinado ao entrar por engano com sua moto na favela do Morro dos Prazeres, no bairro de Santa Tereza. Ele estava acompanhado de seu primo, Rino Polato, que conseguiu escapar.

"Soube dessa prisão pelo homicídio de Roberto, uma jornalista do Brasil me informou, mas não sei nada mais. Contatei os funcionários da Interpol no Brasil para ter mais detalhes", declarou Polato, que vive na província de Veneza.