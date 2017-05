Justiça determina identificação de PMs que participam de operações e protestos 

Na última quinta-feira (25), a Justiça decidiu que Policiais Militaram devem passar a usar identificações em suas fardas durante atuações em manifestações, operações especiais e eventos de grande porte. A decisão foi tomada baseada em um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que alegada que a PM tem ignorado o pedido de identificação da tropa. O estão tem 24 horas para providenciar as inscrições alfanuméricas em todos os equipamentos de uso pessoal dos policiais (fardas, capacetes e coletes). Caso a determinação seja descumprida, o batalhão terá que pagar multa de R$ 1 mil diária.

De acordo com o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp/MPRJ), a iniciativa visa ajudar em futuras investigações sobre policiais suspeitos de fazer abuso de poder. A decisão foi tomada levando em conta a resistência do Poder Executivo em cumprir uma cláusula do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) acordado com o MPRJ em julho de 2015. Entre as providências previstas no TAC estava a identificação dos oficiais.

Através de nota, o MPRJ disse que a medida foi desprezada, e que a recomendação foi expedida em fevereiro deste ano, e pedia para que o Comandante da PM fizesse identificação imediata nas fardas de todos os policiais que estavam em manifestações para coibir eventuais condutas de abuso de poder.

Batalhão de Choque da PMERJ posicionado em frente à Alerj durante ato na última terça-feira (23)

"Também contribuiu para a decisão os diversos eventos que vêm ocorrendo, quase que diariamente, na cidade do Rio de Janeiro e que demandam providências no sentido de se garantir o direito à livre manifestação. Assim como, notícias e vídeos produzidos em recentes protestos que comprovaram o uso imoderado da força pela Polícia Militar contra cidadãos sem qualquer envolvimento em atos ilícitos. Na manifestação do dia 28 de abril, imagens mostraram spray de pimenta e bombas sendo lançadas contra o público, inclusive durante o canto do hino nacional e na direção do palco onde os participantes faziam uso da palavra", disse trecho da nota divulgada pelo MPRJ.

Procurada, a Polícia Militar ainda não se posicionou sobre a decisão tomada pela Justiça do Rio.