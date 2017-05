Troca de tiros leva pânico a clientes em tentativa de assalto no Barra Shopping

Uma loja do Barra Shopping foi assaltada na manhã desta quinta-feira (25). Os bandidos teriam invadido a loja Caneta Continental, que vende relógios da marca Rolex, no primeiro piso do shopping.

De acordo com relatos de redes sociais e comerciantes, houve tiroteio no estacionamento, por onde os bandidos teriam fugido. Os funcionários da loja ainda não sabem se algo foi roubado.

O Barra Shopping confirmou o assalto em uma das lojas. De acordo com nota enviada pelo shopping ao JB, não houve feridos. A administração também informou que está colaborando com a resolução do caso.

Na noite do dia 13 de abril, uma mulher sofreu uma tentativa de estupro no estacionamento. Em seguida, o criminoso, que portava uma arma falsa, tentou roubar um carro para fugir. O suspeito foi capturado por um policial à paisana que passava pelo local. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Ainda não se sabe o que teria sido roubado no shopping

