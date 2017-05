Com tentativa de invasão, Alerj aprova aumento da contribuição previdenciária

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou na tarde desta quarta-feira (24), por 39 a 26 votos, o projeto de lei que aumenta a contribuição previdenciária para os servidores ativos e inativos, além dos pensionistas. No entanto, a oposição conseguiu a aprovação de uma medida que só permite que a proposta passe a vigorar após o pagamento dos salários atrasados dos servidores. A votação ocorreu sob intenso protesto dos servidores públicos estaduais, e alguns deles tentaram invadir a assembleia.

O projeto de lei 2.240/16, do Executivo, aumenta a contribuição previdenciária de 11% para 14% para todos os servidores ativos dos três poderes do Estado. Servidores inativos e pensionistas com vencimentos acima de R$ 5.531,31 também serão atingidos. A parte patronal de todos os Poderes também aumenta: sai dos 22% e passa para 28%.

A medida entra em vigor em 90 dias, após a sanção do governador (que tem 15 dias para fazer isso). No entanto, a mudança aprovada pela Alerj prevê que os servidores, aposentados e pensionistas só terão o acréscimo de 3% nas suas contribuições quando seus salários e décimo terceiro estiverem em dia. A intenção original do governo era de aumentar imediatamente a alíquota dos servidores, mas escalonar em sete anos o aumento patronal. Entretanto, a Casa aprovou a paridade com os servidores.

A proposta de que a medida venha a vigorar apenas quando o estado pagasse o que deve foi de iniciativa dos deputados Cidinha Campos e Luiz Martins, do PDT. Esta subemenda, acrescida ao texto do substitutivo aprovado, teve a adesão de 16 deputados.

O deputado Luiz Martins lamentou a aprovação do aumento da alíquota, mas ressaltou a importância da aprovação da emenda que vincula o desconto à atualização do pagamento dos salários e o décimo terceiro. "Diante de uma situação inevitável, conseguimos uma vitória para os servidores que estão pagando juros e empréstimos consignados com juros altos", afirmou.

Com receio de confusão durante o protesto, a Casa foi cercada por 500 agentes da Polícia Militar e da Força Nacional. No momento em que o projeto recebeu votos suficientes, por volta das 15h45, os manifestantes tentaram invadir a Alerj, e os policiais revidaram com bombas de efeito moral. De acordo com uma publicação no Twitter oficial da PMERJ, entre os manifestantes havia a presença de blackblocks. Seis pessoas foram conduzidas para a 9ª DP (Catete), sendo que duas ficaram detidas por depredação.

O VLT informou que, por questão de segurança, devido à manifestação na Alerj, a operação da linha 2 foi paralisada temporariamente. Devido às bombas, o cheiro de gás invadiu a Assembleia e os funcionários foram dispensados. De acordo com a assessoria de imprensa da Alerj, cinco carros foram depredados. O carro da deputada Lucinha (PSDB) teve um vidro quebrado. Os carros dos deputados Fatinha (SDD), Zaqueu Teixeira (PDT), Geraldo Pudim (PMDB) e Enfermeira Rejane (PC do B) sofreram avarias leves, como retrovisores quebrados.

O projeto faz parte do pacote de austeridade de autoria do governo do Rio de Janeiro e foi apresentado em 2016, com a justificativa de tentar conter a crise financeira do estado. Na última semana, o texto foi encaminhado ao plenário da Casa e recebeu 38 emendas. Na última terça-feira (23), o governo conseguiu aprovar a prorrogação do estado de calamidade até o fim de 2018.