BrBio realiza visitas guiadas gratuitas à exposição'Mar', em Búzios

O BrBio - Instituto Brasileiro de Biodiversidade participa, com cinco obras da série Paisagens Imersas, da artista plástica Sandra Felzen, da exposição 'Mar', no Espaço Zanine.

Até o dia 05 de junho, os visitantes terão a oportunidade de conferir as obras da artista, inspiradas nos projetos Ecorais e Coral-Sol e Restinga Viva.

E no próximo sábado, dia 27 de maio, as educadoras ambientais do projeto conduzirão alunos de escolas públicas e privadas e o público em geral em visitas guiadas de manhã, à tarde e à noite.

As educadoras ambientais ficarão responsáveis pelas visitas de alunos de escolas como a Darcy Ribeiro e a Dominus, nos turnos da manhã e tarde. As visitas da noite são destinadas ao público em geral. Os temas são os projetos Coral Sol, Ecorais e Restinga.

As educadoras vão falar sobre temas como a importância de preservação da biodiversidade marinha, promover atividades lúdicas e apresentar o filme Beleza Fatal, uma produção da Globosat e TvZero, com roteiro de Jair de Souza.

Quem for ao Espaço Zanine terá ainda a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o coral-sol, espécie invasora originária do Indo-Pacífico e que, atualmente, é uma ameaça séria à biodiversidade do litoral brasileiro e de outros países das Américas.

Serviço: Exposição 'Mar'

Data: 27 de maio (sábado), a partir das 9h

Local: Espaço Zanine - Estrada da Usina, no Centro, ao lado da Prefeitura de Búzios