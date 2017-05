Animais vacinadose vermifugados ganham ‘Identipet’ em feira de adoção neste sábado (27)

O Projeto Amigos do Bem 10 e o Instituto Pata Real realizam uma feira de adoção de animais neste sábado, 27 de maio, no Itanhangá.

Além de saudáveis, vermifugados e vacinados, os cães e gatos doados ganharão a emissão do ‘Identipet’, um registro de declaração de guarda de animais domésticos, no qual constará todas as informações sobre o animal, bem como sua foto, além dos dados do seu guardião. A emissão do documento é uma parceria com o 6 º Ofício de Registro e Títulos e Documentos.

O ‘Identipet’ serve para comprovar a identidade do animal e de seu protetor e pode ser usado para auxiliar a busca de um animal em caso de perda ou fuga, para facilitar o transporte em viagens e, ainda, ajudar em disputas por guarda.

Além de preservar o animal, o documento representa uma ação de política voltada para defesa dos animais com dados públicos. Para aqueles que gostam ou que lutam pelos direitos dos animais, representa um passo importante para o acolhimento e para a proteção.

Serviço: Feira de adoção de animais

Data: 27 de maio, de 10 às 16 h

Local: Shopping Itanhangá - Estrada da Barra da Tijuca, 1636