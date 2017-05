Ação do Bope termina com quatro mortos e um ferido em favela do Rio

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida em confronto com militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), na favela do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram baleadas.

Após serem socorridas, foram levadas ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde quatro delas morreram. O quinto atingido passa por cirurgia. A ação da tropa de elite da Polícia Militar foi contra o tráfico de drogas no Jacarezinho.

Por medida de segurança, uma escola e duas creches suspenderam as aulas na comunidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as unidades atendem a 844 alunos.

Na ação os policiais apreenderam quatro pistolas automáticas, um tablete de maconha, carregadores para pistola, munição, além de cocaína. A operação do Bope teve o apoio de policiais do Batalhão de Ações com Cães e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho.