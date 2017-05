Dr. Solidário promove, em parceria com o Hemorio, a ação 'Doe sangue, salve vidas'

No próximo sábado, dia 27 de maio, a clínica Dr. Solidário vai promover, em parceria com o Hemorio, a ação ‘Doe sangue, salve vidas’. A clínica abrirá as portas, das 9h às 17h, para receber doadores de sangue.

Para doar é preciso estar bem de saúde, levar documento de identidade original com foto, não estar com sintomas alérgicos no momento da doação e ter idade entre 16 e 69 anos. Os menores de idade deverão levar o termo de autorização, disponível no site www.hemorio.rj.gov.br, assinado pelo responsável. Acima dos 61 anos, a doação só será possível se a pessoa já tiver doado sangue pelo menos uma vez. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos 3h antes da doação. A ação acontece na Rua Cardoso de Morais, 194, em Bonsucesso. Mais informações: 3258-1236 e 3258-0581.

Serviço:

Doe sangue, salve vidas!

Data: 27 de maio (sábado)

Local: Clínica Dr. Solidário

Endereço: Rua Cardoso de Morais, 194 – Bonsucesso / RJ

Horário: das 9h às 17h

Mais informações: 3258-1236 e 3258-0581