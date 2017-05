Dia da Indústria terá palestras e oficinas gratuitas no Senai Niterói

Em comemoração ao Dia da Indústria, comemorado em 25 de maio, o Senai Niterói realiza, nesta quinta-feira, palestras e oficinas gratuitas. O objetivo é tirar dúvidas, informar e orientar os participantes sobre as áreas de atuação profissional e o mercado de trabalho.

De acordo com Marcelle Brito, pedagoga do Senai Niterói, a iniciativa é uma oportunidade de se atualizar, ainda mais na educação, que está sempre em constante transformação. “Temos um mercado de trabalho extremamente competitivo, por isso profissionais mais qualificados, com olhar inovador e empreendedor são cada vez mais necessários”, enfatizou.

As palestras serão sobre segurança em redes, riscos elétricos domésticos, automação industrial, energia sustentável e importância da língua inglesa no mercado de trabalho.

Já as oficinas acontecem nos turnos da manhã, tarde e noite. Os temas serão sobre tratamento de imagem, iniciação a ferramentas de prototipagem (FabLab), programação em arduíno, introdução a circuitos hidráulicos e pneumáticos, automação predial, iniciação ao desenho em Autocad e ferramentas básicas de excel.

As inscrições e mais informações sobre vagas e horários podem ser obtidas no Senai Niterói, das 8h às 20h, na Rua General Castrioto, 460, no Barreto.